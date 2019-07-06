Зеленский - начальникам таможен: Хотите работать - давайте вместе, не хотите - увольняйтесь

Новости Украины: Зеленский выразил недовольство деятельностью руководителей четырех таможен.

Президент Владимир Зеленский уверен, что партия "Слуга народа" по результатам выборов будет иметь большинство в Верховной Раде.

Об этом он заявил в Ужгороде во время сегодняшнего совещания с руководителями таможен.

"Страна точно будет другой. Мы точно понимаем, что нам нужен сейчас один месяц. Я хочу предупредить, что ощущение, что у нас новый только Баканов (и.о. руководителя СБУ Иван Баканов - ред.), а остальные правоохранительные органы мы не контролируем, - это ощущение пройдет после выборов в Верховную Раду. Мы никому ничего не оставим - у нас будет своя прокуратура, у нас будут нормальные отношения с Нацполицией. Поверьте мне, мы на это настроены, мы к этому готовы, поэтому я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди, не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться. Есть время, когда можно стать профессионалами и просто работать. Мало денег? Смотрите, будет точно меньше. Не устраивает? Пожалуйста, увольняйтесь сейчас", - сказал Зеленский.

Зеленский акцентировал внимание на том, что перед выборами президента многие прогнозировали в стране хаос в случае его победы, но этого не произошло, поэтому ничего плохого не произойдет и после победы его политсилы на парламентских выборах.

"И без вас тоже сможем. Если хотите работать - давайте вместе. Не хотите - увольняйтесь. Потому что когда у нас будет прокуратура, а все понимают, что будет после выборов в Верховную Раду, когда у нас будет большинство - и все это видят, что оно будет, - то будет поздно", - сказал президент.

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 июля, Зеленский призвал руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен написать заявления об увольнении.