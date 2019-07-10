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Днепровский металлургический комбинат оказался под угрозой остановки

Днепровский металлургический комбинат оказался под угрозой остановки
12:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Оборотные средства предприятия были выведены в оффшор, а Хозсуд Днепропетровской области инициировал банкротство комбината.

Днепровский меткомбинат, который входит в состав группы ИСД, оказался под угрозой остановки. Оборотные средства предприятия были выведены в оффшор, а Хозсуд Днепропетровской области инициировал банкротство комбината.

"Первой ласточкой" стал иск к комбинату бизнесмена Рафика Дау. Как оказалось, Днепровский меткомбинат по указанию гендиректора ИСД получил средства от Р. Дау на производство продукции, которые в итоге были выведены на кипрский оффшор, тем самым оставив завод без оборотных средств", - говорится в статье.

Позже стало известно о старте 31 мая процедуры банкротства ДМК, инициированной Хозяйственным судом Днепропетровской области. Формальным поводом к таким действиям стал иск малоизвестной ООО "Технобудмонтаж Групп", которой предприятие задолжало всего 2,5 млн. грн.

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Это привело к тому, что комбинат не может полноценно распоряжаться своими средствами на счетах, в том числе финансировать социальную сферу, поскольку должен направлять все деньги на погашение текущих обязательств перед кредиторами.

Одним из факторов, повлиявших на ДМК, стал конфликт акционеров ИСД, которые оспаривают в судах условия продажи акций. Этот факт парализовал принятие решений в ИСД, в результате чего корпорация лишилась руководства: срок действия доверенности исполнительного директора Максима Завгороднего на право занимать эту должность истек. Естественно, под удар попали активы ИСД, прежде всего, ДМК, кредиторская задолженность которого превысила 80 млрд. грн.

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Металлургия, Днепровский меткомбинат, ДМК, Остановка предприятий, Тяжелая промышленность.
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