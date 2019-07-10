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Арка на ЧАЭС полноценно введена в эксплуатацию

Арка на ЧАЭС полноценно введена в эксплуатацию
14:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию и передается Украине.

Новый безопасный конфайнмент (НБК), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передан Государственному специализированному предприятию (ГСП) "Чернобыльская АЭС" и введен в эксплуатацию, сообщил старший советник по внешним связям банка Антон Усов.

"Спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда "Укрытие" новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало EUR1,5 млрд на реализацию проекта. Вклад Европейского банка реконструкции и развития составил более EUR700 млн. НБК прослужит, минимум, 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие" началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

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В марте 2019 года на промышленной площадке ЧАЭС осуществлялись пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента. В конце апреля 2019 года НБК введен в режим пробной эксплуатации. После проведения пробной эксплуатации конфайнмент будет находиться в исследовательско-промышленной, которая продлится не больше года. По ее итогам ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций "Укрытия".

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ЕБРР, ЧАЭС, Чернобыль, Чернобыльская АЭС, Арка, Укрытие.
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