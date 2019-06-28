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Трое ликвидаторов аварии на ЧАЭС получили "Золотую звезду"

Трое ликвидаторов аварии на ЧАЭС получили "Золотую звезду"
13:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда" ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно).

Соответствующий указ №468/2019 от 27 июня обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, старший инженер-механик реакторного цеха государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" (в 1983-1989 годах) Ананенко, старший инженер турбинного цеха ЧАЭС (в 1986 году) Беспалов и начальник смены этого предприятия (в 1976-2005 годах) Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Как отмечает пресс-служба президента, все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

Герой Украины Андрей Волос посмертно получил "Золотую звезду"

26 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды работникам ЧАЭС и ликвидаторам последствий аварии на станции. Он удостоил ордена "За мужество" ІІІ степени старшего инженера-механика реакторного цеха ЧАЭС Ананенко, старшего инженера турбинного цеха станции Беспалова и начальника смены ЧАЭС Баранова (посмертно).

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ЧАЭС, Чернобыль, Герой Украины, Золотая Звезда.
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