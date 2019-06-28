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Герой Украины Андрей Волос посмертно получил "Золотую звезду"

Герой Украины Андрей Волос посмертно получил "Золотую звезду"
13:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины старшему солдату Андрею Волосу и удостоил наград ряд военных.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда" старшему солдату Андрею Волосу (посмертно).

Соответствующий указ №467/2019 от 27 июня обнародован на сайте главы государства.

Андрей Волос удостоен высокой награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. В разное время в 2015-2017 годах он выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018-м – в зоне операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. 28 июня 2018 года вблизи населенного пункта Пивденное (Донецкая обл.) старший солдат вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Волос получил ранения в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался.

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Указом №469/2019 президент удостоил государственных наград военнослужащих, проявивших личное мужество и самоотверженно защищавших Украину. Так, орденами "За мужество" II и III степеней, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны" награждены 40 бойцов, 11 из них - посмертно.

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Герой Украины, Награды, Владимир Зеленский, Андрей Волос, Золотая Звезда.
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