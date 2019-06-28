Зеленский указом предоставил гражданство 14 иностранцам

Новости Украины: Владимир Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины ряду иностранцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Согласно указу №466/2019 от 27 июня, украинские паспорта получат 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Зеленский заверил, что это первые решения относительно предоставления гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украинского государства. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как было раньше.