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Зеленский указом предоставил гражданство 14 иностранцам

Зеленский указом предоставил гражданство 14 иностранцам
12:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины ряду иностранцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Согласно указу №466/2019 от 27 июня, украинские паспорта получат 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

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Зеленский заверил, что это первые решения относительно предоставления гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украинского государства. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как было раньше.

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Миграционная служба, Владимир Зеленский, Гражданство Украины.
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