Скачать
Пятница, 28.06.2019
Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные 28-30 июня: +17 и грозы
Женская сборная Украины стартовала на Евробаскете с поражения от Испании
Женская сборная Украины стартовала на Евробаскете с поражения от Испании
Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
Приметы и обряды на 28 июня - День Фита

Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом

Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
09:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Зеленский призвал украинцев знать, уважать и соблюдать Конституцию, предложил флэшмоб и издать Основной закон для детей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев знать, а главное – уважать и соблюдать Конституцию страны.

"Всем привет! Дорогие украинцы, я поздравляю нас всех с Днем Конституции! Недавно, на "Книжном Арсенале" журналисты меня спросили: как думаете, какую книгу должен прочитать каждый украинец? Ответ был очевиден - это Конституция Украины. Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем – знать нашу Конституцию, а главное соблюдать и уважать", - сказал он в своем видеообращении по случаю Дня Конституции Украины, размещенном на его странице в Facebook в пятницу.

Зеленский предложил всей стране флешмоб – записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины: "Начну с себя. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Статья 3 Конституции Украины. Присоединяйся к нашему флешмобу. Хэштег - моя_улюблена_стаття".

День Конституции Украины 2019: поздравления в прозе

"Наши народные депутаты, кстати, участия могут не принимать, мы и так прекрасно знаем их любимую статью – это статья 80 о неприкосновенности. Шучу, присоединяйтесь все желающие", - добавил президент.

Зеленский также рассказал об инициативе создания книги "Конституции для самых молодых". "Для наших будущих граждан. Думаю, это очень классно сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересна. Еще раз всех с праздником, с Днем Конституции!", - заключил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

День Конституции, Флешмоб, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 Зеленский уволил главу Днепропетровской области
03 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
04 Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
05 Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты
Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты
США помогут НАТО отвечать на угрозы РФ
США помогут НАТО отвечать на угрозы РФ
Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
Рецепт дня: суп-пюре из кабачка с чесноком
Рецепт дня: суп-пюре из кабачка с чесноком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь