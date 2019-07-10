Стратегия развития экспорта агропродукции принята до 2026 года

Новости Бизнеса: Правительство Украины приняло экспортную Стратегию по агропродукции до 2026г, что позволит стабильно наращивать объемы экспорта на зарубежные рынки.

Кабинет министров Украины в среду утвердил Стратегию развития экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности до 2026 года, а также план ее реализации, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Целью стратегии является определение долгосрочной государственной политики, направленной на обеспечение стабильного наращивания объемов экспорта продукции отечественного сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности", - отмечается в сообщении.

По данным Минагропрода, стратегия предусматривает рост объема производства и увеличение экспорта, расширение номенклатуры, наращивание доли продукции с высокой добавленной стоимостью, открытие новых рынков, расширение экспортных возможностей для малых и средних предприятий.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, экспорт украинской агропродукции в 2018 году увеличился на 5% - до $18,84 млрд. Импорт составил $5,5 млрд. Основными экспортными направлениями являются страны ЕС (33,5%), Африки (15,7%) и СНГ (6,6%). Основные продукты, которые идут на экспорт – зерно, растительные масла и семена масличных культур.

Экспорт с/х продукции за четыре месяца 2019 года вырос на 18,6% - до $7,1 млрд.