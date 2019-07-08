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Сбор урожая зерновых в Украине завершен на треть

Сбор урожая зерновых в Украине завершен на треть
16:33 Сегодня Телеграф Минагрополитики

Новости Бизнеса: Минагрополитики сообщает, что в Украине по состоянию на 8 июля собрано 35 % от прогнозированного урожая зерновых.

8 июля во всех областях Украины аграрии приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур.

Так, намолочено 11,3 млн тонн зерна нового урожая с площади 3,4 млн га или 35% к прогнозу - сообщает прес-служба Минагрополитики.

В частности, собрано: пшеницы - 7,3 млн тонн с площади 2,1 млн га или 32% к прогнозу; ячменя - 3,6 млн тонн с площади 1,1 млн га или 43% к прогнозу; гороха - 402 тыс. тонн с площади 187 тыс. га или 66% к прогнозу.

Также сообщается о том, что продолжается сбор озимого рапса, которого намолочено 1,1 млн тонн с площади 519 тыс. га или 40% к прогнозу.

Кроме того, как сообщили в Минагрополитики, аграрии 6-ти областей - Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской - приступили к уборке ржи, которой по состоянию на эту дату намолочено 2 тыс. тонн с площади 0,6 тыс. га или 0,5% к прогнозу.

Украина установила рекорд по экспорту зерна

Аграрии 4-х областей - Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской - начали сбор овса, которого намолочено 1,5 тыс. тонн с площади 1 тыс. га или 0,4% к прогнозу.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 2 июля в Украине было собрано более 6 миллионов тонн зерна

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Зерновые, Урожай, Минагрополитики, Сельское хозяйство.
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