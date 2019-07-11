С начала года Украина купила угля на $1,5 млрд, главный экспортер - Россия

Новости Бизнеса: За первое полугодие 2019 года Украина импортировала угля на $1,5 млрд, основные поставщики - Россия, США, Казахстан.

Украина в январе-июне 2019 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с январем-июнем 2018 года, на 4,2% - до 1,476 млрд долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, за отчетный период было импортировано 10,5 млн тонн угля. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении за первое полугодие 2019 года достиг 921,3 млн долл. (62,4%), из США – 469 млн долл. (31%). Из Казахстана Украина импортировала угля на сумму 62,2 млн долл. (4,22%).

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл.

В 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 млрд долл.

В 2017 году наша страна увеличила расходы на импорт угля в 1,87 раза - до 2,744 млрд долл.