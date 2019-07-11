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ЕС готовится выделить Украине € 25 млн на развитие цифровой экономики

ЕС готовится выделить Украине € 25 млн на развитие цифровой экономики
10:49 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В ЕС готовится проект финансовой помощи Украине для развития цифровой экономики и электронного управления.

В Европейской Комиссии готовят международный проект помощи Украине в размере € 25 млн на развитие цифровой экономики и электронного управления.

Об этом шла речь на встрече представителей комиссии с советником президента Украины Михаилом Федоровым в среду в Киеве.

По информации пресс-службы, представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне".

"Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введения эффективной структуры управления развитием сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач", - отметили в главы государства.

Согласно сообщению, на встрече советник президента Украины представил европейским партнерам цифровой план действий. "У нас есть очень четкие планы на год и ключевые показатели эффективности до 2024 года", - сообщил Федоров.

ЕС в целом поддерживает концепцию "Государство в смартфоне"

С европейской стороны на встрече присутствовали представители группы поддержки Украины в Еврокомиссии Франко Пол, представительства ЕС в Украине Мартин Клауке и координатор сектора "Реформа государственного управления" представительства ЕС в Украине Сергей Ладный.

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Украина, ЕС, Финансовая помощь, реформы в Украине, Цифровая экономика.
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