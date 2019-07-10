ЕС в целом поддерживает концепцию "Государство в смартфоне"

Новости Украины: Евросоюз поддержит реализацию концепции "Государство в смартфоне".

В Европейском Союзе поддержат реализацию концепции "Государство в смартфоне".

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Отмечается, что сегодня в Офисе президента Украины состоялась встреча советника главы государства Михаила Федорова с представителями Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франко Полом, Представительства Европейского Союза в Украине Мартином Клауке и координатором сектора "Реформа государственного управления" Представительства ЕС в Украине Сергеем Ладным.

Советник президента Украины представил европейским партнерам цифровой план действий. "Мы имеем очень четкие планы на год и KPI (ключевые показатели эффективности. - Ред.) до 2024 года. "Государство в смартфоне" для меня - это когда украинец может решить любую свою жизненную или деловую ситуацию онлайн в один клик и желательно со смартфона, когда наш гражданин навсегда забудет, как выглядит чиновник и где он находится, когда украинцы смогут активно участвовать в государственном строительстве через смартфон – речь об электронных петициях, консультациях и даже выборах", - подчеркнул Федоров.

Как отметили в пресс-службе, "во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне". "Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введения эффективной структуры управления развитием сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач", - говорится в сообщении.

Все эти задачи будут включены в единый план действий, а координационные встречи станут регулярными, заверил Федоров.