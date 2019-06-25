"Государство в смартфоне": Зеленский встретился с основателем компании Rakuten

Новости Украины: Зеленский обсудил с основателем компании-владельца сервиса Viber открытие офиса в Киеве. .

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с основателем японской интернет-компании Rakuten Хироши Микитани планы увеличения присутствия компании в Украине, в частности расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, встреча прошла 25 июня.

В Украине Rakuten наиболее известна как владелец сервиса Viber.

Хироши Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten, а также выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.

Также он одобрительно отозвался об инициативе Зеленского "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать в этом проекте, поскольку Viber является неотъемлемой частью смартфона большинства украинцев

По итогам встречи Зеленский пригласил Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета, секретарем которой недавно стал IT-предприниматель Давид Арахамия.