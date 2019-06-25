Зеленский едет в Канаду

Новости Украины: Официальный визит Владимира Зеленского в Канаду будет осуществлен 1-3 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит с визитом Канаду, сообщается на официальном сайте главы государства.

В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Также запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Ранее сообщалось, дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США в настоящее время неизвестна, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.