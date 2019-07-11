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Четверг, 11.07.2019
Кистион прокомментировал результаты запуска нового рынка электроэнергии
Кистион прокомментировал результаты запуска нового рынка электроэнергии
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Кистион прокомментировал результаты запуска нового рынка электроэнергии

Кистион прокомментировал результаты запуска нового рынка электроэнергии
11:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Вице-премьер Кистион считает, что введенная правительством энергореформа является самой масштабной со времен украинской независимости.

После запуска нового рынка электроэнергии ежесуточно увеличивается ее импорт, что влияет на снижение цен на рынке.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"10 дней украинский энергорынок работает по новым либерализованными правилам. Фиксируем ежедневное увеличение импорта - сегодня это уже 1,5 тыс МВт часов электроэнергии в Бурштынском энергоострове. Это работает на снижение цены на рынке "на сутки вперед"", - написал Кистион.

По мнению вице-премьера, введенная правительством энергореформа является самой масштабной со времен украинской независимости. Читайте также Газ для населения в июле должен быть дешевле, чем в этом месяце - вице-премьер.

Запуск рынка электроэнергии не повысил цены для потребителей

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутришньодобовий рынок, балансирующий рынок. Введение рынка электроэнергии открыло возможности для ее импорта.

1 июля Украина впервые в истории осуществила импорт электроэнергии из ЕС.

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Электричество, Владимир Кистион, Рынок электроэнергии, Энергореформа\.
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