Ратифицированное ЗСТ с Израилем увеличит экспорт на 64$ млн

Новости Бизнеса: ВРУ ратифицировала соглашение между Украиной и Израилем о свободной торговле.

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о свободной торговле

За принятие соответствующего Закона о ратификации проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев сообщил, докладывая по законопроекту №0223, что соглашение позволит увеличить экспорт в Израиль минимум на 63,5 млн долларов в год.

"Это более 10% от экспорта 2017 года", - подчеркнул он.

Согласно пояснительной записке, предусматривалось ратифицировать Соглашение, которое имеет целью либерализацию торговли товарами между Украиной и Израилем.

Как сообщал , Украина и Израиль 21 января подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.