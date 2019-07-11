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Высота всех сложенных бюллетеней сопоставима с высотой Килиманджаро

Высота всех сложенных бюллетеней сопоставима с высотой Килиманджаро
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: На полиграфкомбинате "Украина" рассказали об особенностях бюллетеня на парламентских выборах 2019 года.

Полиграфкомбинат "Украина" уже напечатал 53,5 млн избирательных бюллетеней на внеочередные парламентские выборы, что составляет 84% от общего количества.

Об этом рассказал директор полиграфкомбината Юрий Онищенко на брифинге, сообщает корреспондент.

"По состоянию на сегодняшний день изготовлено по одномандатным округам 26 млн бюллетеней по многомандатному округу - 27 млн бюллетеней, по заграничному округу - 469 тысяч 172 экземпляры бюллетеней. В общем - это 53 млн 500 тысяч бюллетеней, что составляет 84% от общего количества бюллетеней", - сказал он и напомнил, что печать бюллетеней будет завершена не позднее, чем за 7 дней до дня голосования.

Директор полиграфкомбината подчеркнул, что бюллетени имеют 8 ступеней и печатаются на бумаге отечественного производства. Онищенко также отметил, что для печати бюллетеней будет потрачено почти 14 млн листов защищенной бумаги формата 62 см на 81 см, что составляет 540 тонн.

"Если сложить все бюллетени, которые будут отпечатаны, один на один в одну стопку, то ее высота будет равна высоте самой высокой вершины Африки - Килиманджаро, 5 км 895 м", - добавил он.

В свою очередь заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко проинформировал, что размер бюллетеня в многомандатном избирательном округе будет 200 на 600 мм, а бюллетени в одномандатных избирательных округах будут разными, в зависимости от количества кандидатов.

По его словам, сейчас меньше всего кандидатов - 5 в ОИО №188 (Хмельницкий), всего - 46 в ОИО №133 (Одесса). Он отметил, что по состоянию на 11 июля до полиграфкомбината "Украина" передан заказ на изготовление 60 млн 398 тысяч 300 избирательных бюллетеней, из которых 30 млн 407 тысяч 544 бюллетеней в общегосударственном и зарубежном избирательном округах 29 млн 990 тысяч 630 - в одномандатных избирательных округах.

ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа

"Такая разница связана с тем, что свыше 400 тысяч избирателей у нас в заграничном избирательном округе, а они в одномандатных избирательных округах не голосуют", - отметил он. Кроме того, по его данным, эта разница связана с кратностью бюллетеней на печатном листе.

Радченко также рассказал, что стоимость одного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе составляет 4 грн 20 коп., а в одномандатных округах в зависимости от размера бюллетеня колеблется от 2 грн 28 коп. до 4 грн 68 коп.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук добавила, что на нынешних избирательных бюллетенях есть стилизованное изображение купола Верховной Рады. По ее словам, такого изображения ранее на бюллетенях еще не было.

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Все по теме:

ЦИК, Бюллетени, Бюллетень, Полиграфкомбинат, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
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