ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа

Новости Украины: ЦИК поручила передать бюллетени на округа.

ЦИК уполномочила государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней соответствующим окружным избирательным комиссиям.

Такое решение было принято на заседании Центризбиркома в воскресенье, сообщает пресс-служба комиссии.

"ЦИК уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

Как известно парламентские выборы пройдут 21 июля.