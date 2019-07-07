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ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа

ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
16:22 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК поручила передать бюллетени на округа.

ЦИК уполномочила государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней соответствующим окружным избирательным комиссиям.

Такое решение было принято на заседании Центризбиркома в воскресенье, сообщает пресс-служба комиссии. 

"ЦИК уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

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Украина, Выборы, ЦИК, Округ.
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