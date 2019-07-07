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Вице-премьер: Саммит Украина-ЕС мог не состоятся

Вице-премьер: Саммит Украина-ЕС мог не состоятся
14:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В ЕС после выборов президента Украины сомневались в необходимости провести саммит Украина-ЕС.

Вице-премьер-министр по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что проведение саммита Украина-ЕС было под вопросом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Еще полтора месяца назад проведение саммита Украина-ЕС было под вопросом. После президентских выборов в Украине в Брюсселе, где тоже начался транзитный период передачи власти, начали сомневаться в целесообразности проведения саммита, тем более, учитывая досрочные парламентские выборы у нас", - написала вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе, отметила, что ее личная позиция как профильного вице-премьера заключалась в том, что саммит необходимо проводить.

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"Команда новоизбранного Президента услышала наши доводы и вопросы саммита стало одним из ключевых во время визита В. Зеленского в Брюссель", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

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Украина-ЕС, Украина, ЕС, Вице-премьер, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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