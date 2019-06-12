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Среда, 12.06.2019
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"Энергетическое" приложение должно быть подписано Зеленским до саммита Украина-ЕС

"Энергетическое" приложение должно быть подписано Зеленским до саммита Украина-ЕС
22:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Президент должен в ближайшее время подписать изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает важным, чтобы президент Владимир Зеленский подписал изменений в приложение №27 к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС как можно быстрее до саммита Украина-ЕС.

"Долгожданное "энергетическое" приложение №27 к Соглашению, кропотливая работа над которым в правительстве, а затем и в парламенте, продолжалась год. Но надо, чтобы не только ВР и Кабмин сделали свою работу, а чтобы и президент подписал закон уже сейчас, за несколько недель до саммита Украина-ЕС (напомню, он запланирован на 8 июля). Ждем, беспокоимся", - написала она в социальной сети Facebook.

По словам вице-премьера, начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно будет с окончанием действия Соглашения об ассоциации и завершением ее выполнения Украиной."

"Но чтобы двигаться в исполнении соглашения, и это ключевое, - нужны полное понимание и сотрудничество всех задействованных институций. Если, по крайней мере, одно из звеньев демонстрирует неконструктивную позицию, весь процесс тормозится", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

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Также она посетовала на то, что некоторые из евроинтеграционных законопроектов ждут своей очереди на принятие уже годами.

"Еще одна проблема - способность властных институтов работать над евроинтеграцией. То же и с евроатлантическим направлением", - считает вице-премьер.

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Все по теме:

Украина-ЕС, Украина, ЕС, Владимир Зеленский, Соглашения об ассоциации с ЕС, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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