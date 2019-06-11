Кабмин для нового правительства готовит "transition book" по интеграции в НАТО

Новости Украины: В Кабмине готовят "переходную книгу" с наработками по евроатлантической интеграции.

В министерствах и правительственном Офисе координации европейской и евроатлантической интеграции Украины совместно с Офисом вице-премьер-министра готовят для следующего состава правительства transition book (переходную книгу) - инструкцию по продолжению политики евроатлантической интеграции Украины, сообщила вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Большим вызовом и риском для Украины до сих пор является отсутствие сильных институтов во всех отраслях… Вместе с тем, к сожалению, страна пока еще очень зависит от политической воли отдельных игроков… Если институционально мы не будем иметь серьезных предохранителей, у нас есть риск всегда потерять преемственность в выработке реформ", - цитирует Климпуш-Цинцадзе ее пресс-служба во вторник.

По мнению вице-премьера, существование сильных институтов и функционирование государства на основе национальных интересов и прогнозируемых, предполагаемых политик, позволило бы безоговорочно двигаться с преемственностью наработок, которые уже были сделаны.

"Сейчас различные министерства и правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции совместно с Офисом вице-премьер-министра готовят так называемый transition book (инструкцию для следующего правительства по продлению политики европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе вице-премьера отметили, что такой документ позволит передать все наработки и видение дальнейшего движения в тех или иных направлениях нынешних членов Кабмина будущему составу правительства.

"Это беспрецедентно, это круто. Иной вопрос в том, захотят ли этим воспользоваться наши преемники. Мы готовы советовать, предлагать решения, только пока не видим большого аппетита у кого-то перебирать этот опыт. Подождем, может, он появится, когда состоятся парламентские выборы, будет создана коалиция и будут предложены новые люди на должности министров", - отметила Климпуш-Цинцадзе.