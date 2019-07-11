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"Нафтогаз" снизил в июле цену на газ на 10.4%

"Нафтогаз" снизил в июле цену на газ на 10.4%
18:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АП

Новости Бизнеса: Представитель "Нафтогаза" после совещания с Зеленским заявил о снижении цены на газ для населения в июле на 10,4%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 10,4%.

Об этом во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов, который подписал соответствующее распоряжение о снижении стоимости голубого топлива, сообщает пресс-служба главы государства.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - цитирует Фаворова пресс-служба президента.

Фаворов также отметил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

По его словам, сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен.

Соответственно, Украина увеличила закупку этого энергоресурса, который закачивает в подземные хранилища – на сегодня там уже есть 14,2 млрд кубометров, а к началу отопительного сезона планируется выйти на показатель 19-20 млрд кубометров.

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Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук подчеркнул, что повлиять на стоимость газа может увеличение добычи отечественного газа. По его убеждению, потенциал для этого есть прежде всего в стимулировании использования уже полученных лицензий на добычу полезных ископаемых.

"Это направление должно быть приоритетным. Также нужно прилагать максимум усилий для привлечения в эту сферу стратегических инвесторов. Для этого мы создадим прозрачные, должным образом подготовленные аукционы, чтобы у инвестора было достаточно времени для предоставления качественного предложения", - цитирует Гончарука пресс-служба президента.

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Газ, Нафтогаз, Цена на газ, Цены на газ, Владимир Зеленский, Андрей Фаворор.
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