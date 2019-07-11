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Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цену на 650 грн

Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цену на 650 грн
17:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" обязан в июле снизить цену на газ для населения еще на 650 грн, до 4905 грн за тыс. куб. м.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в соответствии с поручением премьер-министра Владимира Гройсмана обязана в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за тысячу кубических метров – до 4905 грн без учета НДС и тарифов на транспортировку и поставку потребителям.

Как сообщает пресс-служба правительства, именно эта цена оказалась самой низкой на четырех основных площадках (Минэкономразвития, Украинская энергетическая биржа, режим спецобязательств и "Нафтогаз"), по которым нацкомпания должна устанавливать цену на голубое топливо для населения согласно правительственному постановлению №293.

"Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне – 5554 грн", - сказано в сообщении.

В Кабмине добавили, что цена импортного газа, закупаемого Минэкономразвития в июле, составила 5161 грн за тысячу кубометров без НДС. Данный показатель для "Нафтогаза" и ПСО составил соответственно 5017 и 7185 грн соответственно.

Гройсман рассказал о предвыборной манипуляции по ценам на газ

Как сообщалось, 3 апреля Кабинет министров Украины принял постановление №293, которым разрешил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены в 8,55 грн за кубический метр.

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Газ, Нафтогаз, Цена на газ, Цены на газ, Владимир Гройсман.
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