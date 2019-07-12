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В Минфине заявили о готовности доработать лицензионные условия для лотерей

В Минфине заявили о готовности доработать лицензионные условия для лотерей
03:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Минфин готов доработать лицензионные условия выпуска лотерей, но для решения вопроса нужен закон.

Министерство финансов готово доработать проект лицензионных условий проведения и выпуска лотерей, однако для комплексного решения вопроса нелегального игорного бизнеса необходимы изменения в законодательство, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Без законодательных изменений можно урегулировать только один вид (игорного бизнеса – Ред.) – лотереи. Лицензионные условия для лотерей подал еще предыдущий министр финансов (Александр Данилюк – Ред.). К ним есть целый ряд замечаний, в том числе – Антимонопольного комитета. Мы эти замечания отработали. Моя позиция даже несколько жестче по ряду пунктов, как должны выглядеть лотереи. Для этого их (лицензионные условия – Ред.) нужно доработать", – сказала Маркарова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Однако без законодательных изменений можно урегулировать только один вид игорного бизнеса – лотереи, подчеркнула она.

"В Верховной Раде еще с 2016 года лежит законопроект, принятие которого легализует и казино, и букмекерскую деятельность, и другие виды игорного бизнеса. А также вводит жесткие ограничения. Это также дало бы ресурс для государственного и местного бюджета. Минфин готов доработать лицензионные условия, но для решения вопроса нужен закон", – указала Маркарова.

В новом Фонде стартапов заложено 400 млн

При этом она отметила, что на данном этапе Минфин сфокусирован на других приоритетах.

Как сообщалось, Украинская национальная лотерея (УНЛ) объявила, что принадлежащая ей гослотерея "Космолот" прекратила работу с 6 июля. Сеть перешла в собственность оператора "М.С.Л.".

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Минфин, Игорный бизнес, Лотереи, Оксана Маркарова.
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