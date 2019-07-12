В Минфине заявили о готовности доработать лицензионные условия для лотерей

Новости Бизнеса: Минфин готов доработать лицензионные условия выпуска лотерей, но для решения вопроса нужен закон.

Министерство финансов готово доработать проект лицензионных условий проведения и выпуска лотерей, однако для комплексного решения вопроса нелегального игорного бизнеса необходимы изменения в законодательство, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Без законодательных изменений можно урегулировать только один вид (игорного бизнеса – Ред.) – лотереи. Лицензионные условия для лотерей подал еще предыдущий министр финансов (Александр Данилюк – Ред.). К ним есть целый ряд замечаний, в том числе – Антимонопольного комитета. Мы эти замечания отработали. Моя позиция даже несколько жестче по ряду пунктов, как должны выглядеть лотереи. Для этого их (лицензионные условия – Ред.) нужно доработать", – сказала Маркарова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Однако без законодательных изменений можно урегулировать только один вид игорного бизнеса – лотереи, подчеркнула она.

"В Верховной Раде еще с 2016 года лежит законопроект, принятие которого легализует и казино, и букмекерскую деятельность, и другие виды игорного бизнеса. А также вводит жесткие ограничения. Это также дало бы ресурс для государственного и местного бюджета. Минфин готов доработать лицензионные условия, но для решения вопроса нужен закон", – указала Маркарова.

При этом она отметила, что на данном этапе Минфин сфокусирован на других приоритетах.

Как сообщалось, Украинская национальная лотерея (УНЛ) объявила, что принадлежащая ей гослотерея "Космолот" прекратила работу с 6 июля. Сеть перешла в собственность оператора "М.С.Л.".