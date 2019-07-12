Германия выделила Украине €760 тыс для восстановления Донбасса

Новости Бизнеса: Федеральное правительство Германии выделило Украине € 760 тыс. помощи пострадавшим на Донбассе

Федеральное правительство Германии выделило € 760 тыс. на реабилитацию пострадавших от военных действий на Донбассе, сообщила пресс-служба немецкого посольства в Украине.

"Федеральное правительство Германии предоставляет Мальтийской службе помощи в Мире дополнительные € 760 тыс. для продолжения проекта, который эта служба осуществляет в Украине - "Вклад в психосоциальную стабилизации пострадавших в конфликте в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше федеральное правительство уже предоставило Мальтийской службе € 2 млн. для гуманитарных мер помощи, направленной внутрь перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине.

В посольстве также отметили, что с 2018 г. в рамках проекта оказана помощь более 7 тыс. пострадавших, а в июле текущего года стартует новая фаза вспомогательного проекта в общинах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории.

"С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных общинах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки", - отметили в посольстве.