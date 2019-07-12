На Донетчине уровень преступности является одним из самых низких в Украине

Новости Украины: Согласно отчета начальника полиции Донецкой области Николая Семенишина, уровень преступности в регионе сегодня является одним из самых низких в стране.

Уровень преступности в Донецкой области является одним из самых низких в государстве и составляет 31,4 преступлений на 10 000 населения.

Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин во время координационного совещания и брифинга "О состоянии правопорядка на территории Донецкой области и мерах по улучшению взаимодействия правоохранительных органов с органами исполнительной власти и местного самоуправления, передает УНН.

Николай Семенишин отчитался перед общественностью об итогах работы полиции региона за полгода.

"Сегодня уровень преступности в Донецкой области является одним из самых низких в стране и составляет 31,4 уголовных правонарушений на 10000 населения. За помощью к полиции области в течение шести месяцев обратилось почти 195 000 граждан, что на 2000 больше, чем в прошлом году - это свидетельствует, что граждане стали нам больше доверять", - отметил руководитель областной полиции.

Также Николай Семенишин сообщил, что за полгода в Донецкой области пресечена деятельность 6 организованных преступных групп. Задержаны 27 человек, совершивших 46 тяжких и особо тяжких преступлений.

В результате мероприятий по противодействию обращения нелегального оружия изъято 40 гранатометов и более 450 гранат. За преступления, связанные с оборотом наркотиков, к ответственности привлекаются 590 человек, изъято более 53 кг наркотиков на сумму около полумиллиона гривен.

Полицейские прекратили 21 преступление против общественной морали и в сфере торговли людьми. Во время операции "Мигрант" задокументировано 25 преступлений, совершенных иностранцами, и выявлено 64 нелегальных мигранта. Сегодня на территории области не находится ни одного "вора в законе".

По коррупционным преступлениям начато 125 уголовных производств, из них 72 - направлено в суд, к административной ответственности привлечено почти 400 человек. В результате превентивных мер отменено проведение 104 государственных закупок с нарушениями на общую сумму 1,44 миллиарда гривен.