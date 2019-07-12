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ЕБРР: отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1%

ЕБРР: отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1%
11:49 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Из-за отсутствия рынка земли ВВП Украины ежегодно теряет примерно 1%.

Действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1%.

Об этом заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев. 

"Это, безусловно, один из драйверов роста. И разные оценки говорят о том, что действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на один процент", - подчеркнул он.

По его словам, отмена моратория на продажу земли и введение прозрачного рынка в Украине пока возможно сделать прозрачным путем - через систему "Prozorro.Продажи".

Гуриев также отметил, что украинцам не стоит бояться введения рынка земли.

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"Мне кажется, народу нужно объяснить, что такое земельная реформа. Действующая ситуация не способствует благополучию людей, которые живут и работают на земле. Тот факт, что землю нельзя использовать в качестве залога, нельзя продать, означает, что производительность сельского хозяйства ниже , чем могла бы быть", - заявил главный экономист ЕБРР.

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Рынок земли, ЕБРР, ВВП.
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