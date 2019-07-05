Коболев: Украине нужна большая приватизация

Новости Бизнеса: Частичная приватизация и выведение акций госкомпаний на международные биржи повысят их эффективность.

Частичная приватизация государственных компаний и выведение миноритарных пакетов акций на международные биржи позволит повысить эффективность украинских госпредприятий, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

"Китай – очень закрытая страна, но она вывела на Нью-Йоркскую биржу самые крупные нефтегазовые компании в небольших миноритарных процентах, чтобы создать в них правильное корпоративное управление. И это работает. Можно сделать подобное во всех украинских государственных компаниях: разместить на заграничных биржах миноритарные пакеты", –сказал он на дискуссии "Коррупция и корпоративное управление на госпредприятиях" в пятницу.

Как отметил глава "Нафтогаза", без независимых регуляторов и судов такой механизм не сработает, поскольку инвесторы не будут покупать акции украинских компаний.

По словам главного экономиста ЕБРР Сергея Гуриева, в последние годы банк видит значительные позитивные изменения в госкомпаниях, с которыми сотрудничает, однако международные инвесторы по-прежнему считают Украину коррумпированной. Как отметил он, в развитых странах нет прямой зависимости между формой собственности компании и уровнем коррупции.

"Норвежская нефтяная госкомпания – абсолютно чистая. Во Франции также нет такого, чтобы госкомпании были более коррумпированы, чем частные. Конечно, политики во всех странах пытаются использовать госкомпании в своих целях, но чем лучше состояние институтов в целом, тем больше у таких политиков проблем", – рассказал Гуриев.

В то же время, отметил он, у Украины больше шансов решить проблемы неэффективных госпредприятий через приватизацию, чем путем искоренения коррупции и улучшения корпоративного управления.

"Сейчас за госкомпании в Украине отвечает власть, которая не пользуется уважением как чистое и некоррумпированное сообщество лиц. Можно пройти большой путь по улучшению корпоративного управления, но, в конце концов, Украине нужна большая приватизация", – сказал главный экономист ЕБРР.

Он добавил, что стратегический статус предприятия не обязательно исключает его приватизацию.

"США – это, наверное, страна из самой выдающейся военной промышленностью в мире. В то же время в Штатах нет ни одного государственного предприятия оборонной промышленности. Но в этой стране вы сядете в тюрьму, если будете заниматься инсайдерской торговлей", – объяснил Гуриев.

По его словам, эффективное корпоративное управление повышает рыночную капитализацию компании и позволяет привлечь более дешевое финансирование.