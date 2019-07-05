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"Нафтогаз" готов выйти на рынок еврооблигаций

"Нафтогаз" готов выйти на рынок еврооблигаций
16:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Нафтогаз Украины" готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе, но ждет разрешения правительства.

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

"У нас все готово для выхода на рынок на следующей неделе", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

Коболев уточнил, что правительство пока не предоставило соответствующего разрешения.

По его словам, Кабмин в мае запретил "Нафтогазу" выпуск еврооблигаций до выпуска их сувереном.

Коболев подчеркнул, что есть международные банки, которые готовы одолжить "Нафтогазу" $100 млн, поэтому он рассчитывает на успех размещения.

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Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что в условиях необходимости ежедневного наращивания запасы газа на 60 млн куб. м руководство НАК решило отсрочить выплату части дивидендов и он готов нести за это персональную ответственность.

"Если не будет запасов газа в 20 млрд куб. м, будет подорвана договорная позиция и подписать контракт будет невозможно", - подчеркнул Коболев.

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Нафтогаз, Кабмин, Андрей Коболев.
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