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Президент пообещал выделить средства на реконструкцию аэропорта "Днепр"

Президент пообещал выделить средства на реконструкцию аэропорта "Днепр"
14:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Бизнеса: В июне Кабмин принял решение о выделении 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре.

Тендер на разработку проекта реконструкции планируется провести на следующей неделе, приблизительная стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выделить средства на реконструкцию международного аэропорта "Днепр". Аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток: куда чаще всего летают Как сообщила пресс-служба президента, об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Согласно сообщению, главе государства представили три варианта реконструкции аэропорта "Днепр".

"Было отмечено, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение по строительству полосы на новой территории, что требовало дополнительной работы по отводу земель, а, следовательно, увеличение стоимости проекта и сроков", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, будет иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

"Для строительства новой полосы на месте старой нужно полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра

Как сообщалось раньше , в июне Кабмин принял решение о выделении 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре.

Аэропорт в Днепре расположен в 13,5 км к юго-востоку от центра города и в 5 км от автомагистрали Запорожье - Днепр. Здание нового аэровокзала построено в 1985 году и имеет износ на 30%, здание старого аэровокзала работает с 1957 года и изношено на 50%.

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Экономика, Днепр, Проект, Президент, Владимир Зеленский, Аэропорт «Днепр».
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