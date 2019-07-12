Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра

Новости Украины: Зеленский договорился с Филатовым, что тот уйдет в отставку, если Центральный мост в Днепре не отремонтируют до 14 сентября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Об этом президент сообщил журналистам во время рабочей поездки в Днепропетровскую область. Видео общения со СМИ размещено на странице Офиса президента в Facebook.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет - то господин Филатов напишет (заявление - ред.) об увольнении и уйдет в отставку", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что главным является комфорт горожан, и отметил, если мост отремонтируют, то он приедет на его открытие.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Богдан подчеркнул, что это должно быть не "бутафорское" открытие, а открытие качественного моста. "Президент сам первый на КАМАЗе будет ехать через мост", - пошутил Богдан.