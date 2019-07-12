Зеленский отправился с рабочим визитом в три области

Новости Украины: 12-13 июля Президент Украины посетит с рабочим визитом Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области

Президент Украины Владимир Зеленский в течение 12-13 июля совершит двухдневную рабочую поездку в Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, 12 июля Зеленский будет находиться в Днепропетровской области.

"В Днепре Президент заслушает информацию о реконструкции международного аэропорта, осмотрит участок дороги Борисполь - Днепр - Запорожье и ознакомится с ходом реконструкции автодорожного моста", - отметили в пресс-службе.

Также планируется, что Президент посетит комплекс "Метеор" и государственные предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" и "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля".

А в Кривом Роге Зеленский проведет совещание по вопросам экологической ситуации.

В субботу, 13 июля, в Одесской области Зеленский посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов.

Как ожидается, Глава государства проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе, указали в пресс-службе.

После этого Зеленский отправится в Херсонскую область. Планируется, что там он осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Кроме того, ожидается, что Президент представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя Президента Украины в АР Крым.