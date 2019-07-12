ВРУ опубликовала текст законопроекта Зеленского о массовой люстрации чиновников

Новости Украины: На сайте ВРУ опубликован текст законопроекта об очищении власти, анонсированный 11 июля президентом Владимиром Зеленским.

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об очищении власти, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает массовую люстрацию представителей власти во времена президентства Петра Порошенко.

Документ №10444 опубликован от 11 июля.

При этом нынешний состав парламента уже не сможет его рассмотреть и законопроект придется вносить снова с началом работы нового состава Рады.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации.

Согласно документу, люстрировать Зеленский предлагает всех должностных лиц в период с 2014 по 2019 годы от президента Петра Порошенко до сельских старост, которые не были уволены по собственному желанию.

В частности, люстрация не коснется лиц, признанных участниками боевых действий во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.

В законопроекте указывается, что меры по очистке власти осуществляются относительно:

президента, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра Украины, а также министра, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров, Председателя Национального банка, Председателя Антимонопольного комитета, Председателя Фонда государственного имущества, Председателя государственного комитета телевидения и радиовещания, их первых заместителей, заместителей;

членов Высшего совета юстиции, членов Высшего совета правосудия, членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судей, председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;

других должностных и служебных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, включая руководство Генпрокуратуры и местных прокуратур, Службы безопасности, Службы внешней разведки, СНБО и т.д.

Кроме того в список люстрованих войдут и выборные должности.

То есть, кандидаты в народные депутаты, кандидаты в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, кандидатов на пост президента, кандидатов на должности сельских, поселковых, городских голов и старост.

В документе указывается, что Центральная избирательная комиссия регистрирует кандидата на пост президента или кандидата в нардепы при условии получения ряда документов, в том числе, заявления о наличии сведений о нем в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти" .

Если кандидат предоставил недостоверные сведения о нем в реестре люстрованих, то ЦИК принимает решение об отмене его регистрации на пост президента или нардепа.

В обосновании законопроекта говорится, что необходимость принятия подобного закона - это не только вопрос восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопрос государственной безопасности.

"Люстрационный процесс с его специфическими признаками, присущими Украине, заключается в том, что по содержанию люстрационных процедур, заложенных в действующем Законе Украины "Об очистке власти", пока значительная часть членов парламента, правительства, представителей органов исполнительной, законодательной, судебной власти по определенной идеологией и критериями подпадают под действие Закона "Об очистке власти"", - говорится в документе.

Отмечается, что бывшие должностные лица оказывают давление, чтобы не допустить завершения уже начатых процессов люстрации или проведения люстрации вообще.

"С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очистки власти", - говорится в пояснительной записке.

Проектом предлагается внести ряд существенных изменений не только в Закон Украины "Об очистке власти", а также в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" .

Документ подписал председатель офиса президента Андрей Богдан.