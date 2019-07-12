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Пятница, 12.07.2019
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В партии "Слуга народа" назвали законопроекты, первоочередные для подачи в ВРУ
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В партии "Слуга народа" назвали законопроекты, первоочередные для подачи в ВРУ

В партии "Слуга народа" назвали законопроекты, первоочередные для подачи в ВРУ
10:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о законопроектах, подачу которых в партии считают приоритетной в условиях новой ВРУ.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что его политсила будет настаивать на принятии до конца 2019 года законопроектов об импичменте Президента, об ответственности за незаконное обогащение и об отмене депутатской неприкосновенности.

"После парламентских выборов партия "Слуга народа" будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", — заявил Разумков.

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Он добавил, что партия "Слуга народа" сейчас разрабатывает закон о парламентской оппозиции.

Как сообщалось, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект Президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.

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ВРУ, Законопроекты, Законы, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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