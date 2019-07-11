ВРУ приняла Избирательный кодекс

Новости Украины: Верховная Рада Украины сегодня приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1).

Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс (№3112-1).

За данное решение проголосовали 230 народных депутатов.

От фракции "Блок Петра Порошенко" "за" проголосовали 67, от "Народного фронта" - 43, от "Оппозиционного блока" - 20, от "Самопомочи" - 25, от Радикальной партии - 17 от "Батькивщины" - 14, от группы "Воля народа" - 2, от группы "Видродження" - 2, внефракционные - 40.

В кодексе объединены 5 действующих сегодня законов - о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей. Избирательный кодекс будет применяться уже на следующих парламентских выборах, а на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, народные депутаты будут избираться по старой системе.

Кодексом предусмотрена пропорциональная избирательная система для выборов народных депутатов с одним общегосударственным избирательным списком, который формируют политические партии. Этот список распределяется по региональным спискам, поэтому кандидаты из общего списка вносятся в определенный региональный список.

Согласно кодексу, в распределении депутатских мандатов участвуют те партии, которые преодолели 5-процентный барьер.