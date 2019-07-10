Парубий прокомментировал отмену парада на День независимости

Новости Украины: Спикер ВРУ Андрей Парубий прокомментировал решение Президента Украины об отмене парада на День независимости.

Все защитники Украины, волонтеры, участники Революции достоинства, ветераны и т.д. должны прийти на Крещатик в День независимости, чтобы пройтись парадом и почтить подвиг украинских героев.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего заседания ВРУ.

“Досадно поражен таким решением, но, будет ли парад, не ем решать. Для патриотов Украины День независимости — главный праздник... Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости главной улицей государства”, — отметил Парубий.

Спикер подчеркнул, что будет в это время вместе со всеми неравнодушными на Крещатике.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад на День Независимости, зато 300 млн грн будут направлены на премии военнослужащим.