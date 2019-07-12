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В Украине появятся электронные товарно-транспортные накладные

В Украине появятся электронные товарно-транспортные накладные
14:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина переходит на электронный формат товарно-транспортной накладной (е-ТТН).

"Введение электронных товарно-транспортных накладных приведет к качественным изменениям. Во-первых, так любые услуги предоставляются гораздо быстрее. Второй момент - мы отходим от бумажной эры. Третье - автоматизация процессов позволит избежать коррупционных рисков, которые были раньше", - сообщил глава директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Камил оглы Сафаров.

Кроме того, Сафаров сообщил, что Мининфраструктуры намерено по модели ProZorro создать реестр, который даст возможность участникам рынка генерировать е-ТТН самостоятельно.

"Это значит, что мы как регулятор не вмешиваемся в эти процессы, поскольку понимаем: гораздо эффективнее передать эту функцию рынку. Министерство будет держать на своем балансе этот реестр, даст ему специальный код и уже другие используют этот код, чтобы генерировать ТТН", - подчеркнул глава директората министерства.

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Он сообщил, что 19 июля 2019 года в Мининфраструктуры состоится совещание с участием представителей ведомства и участниками рынка.

"ТТН - документ, который проходит много процедур. Сначала его отправляет грузоотправитель, затем должен подписать перевозчик, перевозчик должен заверить у грузополучателя и после этого со всеми подписями вернуть заказчику. Соответственно, "хождение" этих документов по разным бухгалтериям приводит к длительным срокам его подписания. Следовательно, существенно задерживается оплата услуг перевозчиков, многие страдают от того, что деньги вымываются из оборота. Электронный же документ предлагает свести его подписание всего к двум дням", - прокомментировал внедрение е-ТТН совладелец Delivery Group Андрей Ивасив.

К настоящему времени текст документа пока не обнародован.

Как сказал Сафаров, он будет опубликован в газете "Урядовый курьер" в ближайшее время.

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Инфраструктура, Цифровая экономика, Товарно-транспортные накладные, ТТН.
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