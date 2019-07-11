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У Зеленского планируют внедрение системы цифровой идентификации граждан

У Зеленского планируют внедрение системы цифровой идентификации граждан
12:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: У Президента готовятся к запуску системы национальной системы идентификации граждан, что ускорит и упростит обработку и проверку информации в госрегистрах.

Вопросы внедрения национальной системы идентификации граждан обсудили на встрече в среду советник президента Украины Михаил Федоров и представители Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы и Министерства юстиции.

"В мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимого взаимодействия друг с другом через интернет и разные онлайн-системы, поэтому для установления доверия, осуществления соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом", - подчеркнул советник президента, сообщает пресс-служба главы государства в четверг.

По его словам, отсутствие единой системы идентификации в Украине привело к несвязанности информации о лице в государственных информационных ресурсах, делает невозможным адекватный поиск и сверку данных в госрегистрах, что создает возможность манипулирования и искажения информации.

Участники встречи согласились, что доверие в цифровой экономике является ключевым критическим условием ее существования, а недоверие из-за различных организационных, правовых и технологических причин существенно ограничивает использование электронных транзакций, поэтому необходимо запустить надежную, защищенную инфраструктуру и внедрить международные стандарты.

Введение национальной системы идентификации вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволяет изменить "бумажную" систему взаимодействия и является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".

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По словам Федорова, развитие цифровой идентификации в Украине также важно гармонизировать с соответствующими регламентами ЕС (eIDAS).

Все предлагаемые решения планируется обсудить на заседании Совета национальной безопасности Украины.

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Владимир Зеленский, реформы в Украине, Цифровая экономика, Цифровые услуги.
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