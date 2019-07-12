Герус призвал крупные сети АЗС подключиться к флешмобу по снижению цен на топливо

Новости Бизнеса: Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизтопливо вслед за оптовыми.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус призвал крупные сети автозаправочных станций присоединиться к флешмобу по снижению цены на бензин и дизельное топливо, как это сделали сети Avias, ANP, Ukrnafta, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Геруса, сети АЗС Avias, ANP, "Укрнафта" сегодня снизили цены на бензин и дизтопливо еще на 1 гривню. Таким образом, АЗС заработают меньше, а 7 миллионов автомобилистов сэкономят немного больше. За последнюю неделю такое снижение на этих АЗС составило уже 2 гривни за литр.

"На других крупных сетях АЗС цена бензина и дизеля пока на 2 гривни выше. Надеемся, другие участники рынка присоединятся к этому замечательному для автомобилистов флешмобу", - написал он.

По информации представителя президента, снижение цены на 1 гривню - это экономия 1 миллиард гривень, снижение на 2 гривни - это экономия 2 миллиарда гривень денег украинцев, которые покупают топливо для своих автомобилей.

"В месяц такая индивидуальная экономия автомобилиста может составлять 200-800 гривень. Настоящие свободные и действительно конкурентные рынки должны работать и на снижение цен для потребителей", - добавил Герус.

По данным консалтинговой компании UPECO стоимость бензина А-95 на заправке ANP/Avias составляет 27,95 гривни за литр. А на заправках "Укрнафта" бензин то же марки стоит 28 гривень за литр.

Как сообщалось раньше, снижение цен на АЗС началось в начале месяца, когда в течение 2-3 июля стоимость бензина и ДТ в рознице снизилась на 0,2-0,8 гривни/литр. В начале июля представитель президента в правительстве Андрей Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизтопливо вслед за оптовыми.

По его словам, с начала июня на рынке дизеля наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте, которое не получило своего отражения в снижении розничной цены.