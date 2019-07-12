Латвия рассматривает возможность легализации всех украинских заробитчан

Новости Бизнеса: В Латвии хотят легализовать всех украинских заробитчан.

В Латвийской республике идут переговоры о возможной легализации украинских заробитчан, которые находятся в этой стране.

Об этом рассказал в интервью Укринформу посол Украины в Латвии Алескандр Мищенко.

"Латвия – очень дружественная для нас страна. Свидетельством следует считать то, что у нас нет проблем с украинскими гражданами, которые здесь находятся, работают. Мы сейчас прорабатываем вопрос о возможности легализации украинских заробитчан, находящихся в Латвии нелегально", - сказал Мищенко.

Как известно, в последние годы количество украинских гастарбайтеров, которые приезжают на работу в Латвию, выросло. На середину 2019 года только официально зарегистрированных украинцев в этой стране более 8300.