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РФ хочет отпраздновать "освобождение" Каунаса, Вильнюса и Риги: Литва и Латвия выразили протест

РФ хочет отпраздновать "освобождение" Каунаса, Вильнюса и Риги: Литва и Латвия выразили протест
23:45 Чт, 11 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Литва и Латвия назвали циничным намерение РФ праздновать "освобождение" Каунаса, Вильнюса и Риги.

Литва и Латвия выразила протест в связи с запланированным в Москве салютом по случаю "освобождения" Вильнюса, Каунаса и Риги.

Об этом сообщается на официальных сайтах Министерства иностранных дел Литвы и внешнеполитического ведомства Латвии.

"Решение российской стороны отметить салютом оккупацию Вильнюса, Каунаса и других городов стран Восточной и Центральной Европы неприемлема для Литвы. Такой шаг особенно циничен и провокационен накануне 80-летия пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов, которые создали предпосылки для начала Второй мировой войны и оккупации Литвы", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Отмечается, что "конец Второй мировой войны не принес Литве свободы - это означало начало новой трагедии советской оккупации".

В МИД Латвии также категорически осуждали доминирующие в последнее время в России попытки оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления, в том числе заключение пакта Молотова и Риббентропа. "Особенно циничным является организация в Москве салютов в честь "освобождения" столиц Балтийских государств в 80-ю годовщину пакта", - говорится в заявлении ведомства.

Латвийская сторона отметила, что запланированный в Москве праздничный салют в честь 75-летия взятия советскими войсками города Риги, Латвия считает неприемлемым и недружественным шагом.

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Накануне внешнеполитическое ведомство Эстонии выразило аналогичный протест.

В 2019-2020 годах в Москве запланировано проведение 17 салютов "в честь освобождения городов-героев и столиц государств Европы от немецко-фашистских захватчиков". Уже прошли салюты по поводу Одессы, Севастополя и Минска. На 13 июля запланирован салют в честь "освобождения Вильнюса", на 1 августа - Каунаса, на 22 сентября - Таллин, 13 октября - Риги.

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Россия, Литва, Латвия, Салют.
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