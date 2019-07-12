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Украина экспортировала в страны Африки более 60 танков

Украина экспортировала в страны Африки более 60 танков
18:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: МОУ

Новости Бизнеса: Украина поставила в Африку более 60 танков и боевые вертолеты.

В течение последних нескольких лет Украина поставила в страны Африки 63 боевых танка. Об этом говорится в ответе на запрос журналиста УНН от Госэкспортконтроля.

Наибольшие объемы поставок вооружения в страны Африки за последние 5 лет пришлись на 2014-15 годы.

2014 год

Передача отдельных категорий вооружения:

  • Эфиопия - 11 боевых танков Т-72;
  • Нигерия - 12 боевых танков Т-72;
  • Нигерия - 10 боевых бронированных машин БТР-4ЕН;
  • Нигерия - 6 артиллерийских систем большого калибра Д-30;
  • Чад - 1 боевой самолет МиГ-29;
  • Нигерия - 2 боевых вертолета Ми-24В;
  • Алжир - 18 ракет и ракетных пусковых установок.

Экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения:

  • Демократическая Республика Конго - 2 револьвера и пистолета;
  • Демократическая Республика Конго - одна винтовка или карабин;
  • Уганда - 3000 винтовки и карабины;
  • Демократическая Республика Конго - 2 штурмовые винтовки;
  • Демократическая Республика Конго - один легкий пулемет;
  • Южный Судан - 830 легких пулеметов;
  • Южный Судан - 62 тяжелых пулемета.

 2015 год

Передача отдельных категорий вооружения:

  • Эфиопия - 4 боевых танка Т-72;
  • Нигерия - 11 боевых танков Т-72М1;
  • Нигерия - 12 артиллерийских систем большого калибра Д-30;
  • Южный Судан - 2 боевых вертолета Ми-24В.

Экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения:

  • Замбия - 2544 винтовки и карабинов;
  • Замбия - 104 штурмовые винтовки.

2016 год

Передача отдельных категорий вооружения:

  • Демократическая Республика Конго - 25 боевых танков Т-64БВ-1.

Экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения:

  • Южный Судан - 170 легкие пулеметы;
  • Южный Судан - 88 тяжелых пулеметов.

В 2018 году Украина поставила 9 ракет Р-27 в Алжир.

Добавим, что в отношении отдельных стран Африки действуют ограничения, установленные Советом безопасности ООН с целью поддержки политического урегулирования конфликтов и борьбы с терроризмом, в частности речь идет о Демократической Республике Конго, Южном Судане и Нигерии.

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Напомним, наибольшее количество стрелкового оружия и легкого вооружения, среди которых, в частности винтовки и карабины, за последние 5 лет Украина экспортировала в США.

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Украина, Экспорт, Оружие, Африка, Техника, Госэкспортконтроль.
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