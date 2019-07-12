Украина экспортировала в страны Африки более 60 танков

В течение последних нескольких лет Украина поставила в страны Африки 63 боевых танка. Об этом говорится в ответе на запрос журналиста УНН от Госэкспортконтроля.
Наибольшие объемы поставок вооружения в страны Африки за последние 5 лет пришлись на 2014-15 годы.
2014 год
Передача отдельных категорий вооружения:
Экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения:
2015 год
Передача отдельных категорий вооружения:
Экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения:
2016 год
Передача отдельных категорий вооружения:
Экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения:
В 2018 году Украина поставила 9 ракет Р-27 в Алжир.
Добавим, что в отношении отдельных стран Африки действуют ограничения, установленные Советом безопасности ООН с целью поддержки политического урегулирования конфликтов и борьбы с терроризмом, в частности речь идет о Демократической Республике Конго, Южном Судане и Нигерии.
Напомним, наибольшее количество стрелкового оружия и легкого вооружения, среди которых, в частности винтовки и карабины, за последние 5 лет Украина экспортировала в США.