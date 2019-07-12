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Американский генерал рассказал о шагах для усиления обороноспособности Украины

Американский генерал рассказал о шагах для усиления обороноспособности Украины
08:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Начальник штаба армии США Марк Милли поделился мнением о том, как можно усилить обороноспособность Украины.

Для дальнейших шагов в усилении обороноспособности Украины США необходимо оценить, как она использует уже выделенные ранее военно-технические средства и определить, какое летальное оружие Украина будет способна принять и применять в будущем.

Об этом начальник штаба армии США Марк Милли написал в письме сенаторам Конгресса США.

"Я убежден, что мы сейчас имеем хороший баланс летальной и нелетального поддержки для Украины. Перед тем, как мы определим, нужно ли вносить дальнейшие изменения, мы должны посмотреть, как Украина применяет то, что мы уже предоставляем, и оценить ее способность к получению и использованию дополнительного летального оружия и оборудования", - заявил он. 

Генерал Милли добавил, что для более эффективного сотрудничества Украины и США в сфере военно-технического сотрудничества, необходимо внести некоторые изменения в Инициативе безопасности помощи Украине.

"Один из крупнейших вызовов заключается в том, что фонды Инициативы безопасной помощи имеют однолетний бюджетный цикл. Это означает, что мы должны использовать их до конца фискального года, в котором они предоставляются. 

Процессы внедрения технологий, договоров, графике закупок ограничивают способность министерства обороны США предоставлять Украине более высокотехнологичные летальные средства в рамках этой программы", - пояснил генерал Милли.

Он добавил, что несмотря на то, что минобороны США сейчас способно покрывать большинство приоритетных потребностей Украины, если бы ведомство могло осваивать оборонные фонды Инициативы безопасной помощи Украине поездом двухлетнего цикла, это позволило бы предоставление "более серьезных образцов", таких как "летальное вооружение для обороны на море".

Отвечая на вопрос относительно реформирования оборонного сектора Украины, генерал Милли отметил предпринятые Украиной шаги для реформы министерства обороны и Вооруженных Сил, но напомнил, что "еще есть работа, которую надо выполнить".

"Если меня утвердят (на должность командующего Объединенного комитета начальников штабов армии США - ред.), я отмечу начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, что переход на стандарты НАТО усилит способность Украины в защите ее территориальной целостности и повысит ее надежды на членство (в НАТО - ред.)", - заявил генерал Милли. 

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Высокопоставленный американский генерал обещает стимулировать Украину и призвать украинских военных стремиться к "этой критически важной реформе стандартов, чтобы претендовать на фонды Инициативы по безопасности помощи Украине".

Напомним, 11 июля в сенатском комитете Конгресса США по вооруженным силам прошли слушания отоносительно назначения генерала Марка Милли на должность командующего Объединенного комитета начальников штабов армии США. В настоящее время именно он является наиболее вероятным претендентом, чтобы заменить на этом посту генерала Джозефа Данфорда, который обнимает ее с 2015 года.

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Украина, США, Армия, ВСУ, Обороноспособность, Марк Милли.
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