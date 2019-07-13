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Гройсман: Цена газа падает уже третий месяц подряд

Гройсман: Цена газа падает уже третий месяц подряд
03:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман: Цена газа снижается с мая.

Начиная с мая цены на газ в Украине снижаются по волевому решению Кабмина и в соответствии с мировыми тенденциями.

Об этом в эфире телеканала «Украина» сказал Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

«Ограничение происходит с мая. В этом месяце снижение составит почти 700 грн. Май, июнь, июль, надеюсь что и в августе будет снижение. Поставлена задача – снижать цены», – сказал премьер-министр.

Гройсман рассказал о предвыборной манипуляции по ценам на газ

Глава правительства также напомнил, что кроме снижения цены, персональной ответственностью руководства НАК «Нафтогаз Украины» является накопление достаточного объема газа для прохождения отопительного сезона, а также обеспечение транзита по газотранспортной системе.

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Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Цена, Премьер-министр, Владимир Гройсман.
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