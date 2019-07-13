Скачать
Суббота, 13.07.2019
"С понедельника – на таможне": Нефедов уволился из МЭРТ
"С понедельника – на таможне": Нефедов уволился из МЭРТ
Гусев назначен главой Херсонской ОГА
Гусев назначен главой Херсонской ОГА
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно
Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера: что известно

"С понедельника – на таможне": Нефедов уволился из МЭРТ

"С понедельника – на таможне": Нефедов уволился из МЭРТ
16:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Нефьодов уволился из МЭРТ, с понедельника – в ГТС.

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов завершил свою работу на посту заместителя министра экономического развития и торговли и с понедельника, 15 июля, приступает к обязанностям руководителя таможенной службы.

"Вчера был последний рабочий день, е-декларацию об увольнении подал, обходной лист подписал, трудовую (книжку) забрал. Спасибо Министерство экономического развития, буду скучать. С понедельника – на таможне", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Нефьодов отметил, что за четыре года его работы в МЭРТ удалось создать систему электронных госзакупок ProZorro, систему электронных аукционов "ProZorro.Продажи", обеспечить рост на 16 мест в рейтинге Doing Business, запустить малую приватизацию, реформировать систему госнадзора и инспекций, а также отменить советские ГОСТы и провести 7 "дерегуляционных Кабминов". Также были запущены портал координации международной технической помощи (МТП) в Украине ProAID и портал с финансовыми данными о госпредприятия ProZvit.

МЭРТ: уровень теневой экономики в Украине самый низкий за последние 10 лет

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала правительству назначить Нефьодова главой Государственной таможенной службы по итогам заключительного этапа конкурса 26 июня.

5 июля Кабинет министров Украины уволил Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой ГТС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таможня, МЭРТ, Максим Нефедов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
03 Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
04 "Смотри, как умею": девушка погибла, скрываясь с места ДТП во Львове
05 День бухгалтера 2019: дата и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский представил постпреда Президента в АРК
Зеленский представил постпреда Президента в АРК
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Китайские зрители раскритиковали трейлер &quot;Мулан&quot;: что случилось
Китайские зрители раскритиковали трейлер "Мулан": что случилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь