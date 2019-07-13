"С понедельника – на таможне": Нефедов уволился из МЭРТ

Новости Бизнеса: Нефьодов уволился из МЭРТ, с понедельника – в ГТС.

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов завершил свою работу на посту заместителя министра экономического развития и торговли и с понедельника, 15 июля, приступает к обязанностям руководителя таможенной службы.

"Вчера был последний рабочий день, е-декларацию об увольнении подал, обходной лист подписал, трудовую (книжку) забрал. Спасибо Министерство экономического развития, буду скучать. С понедельника – на таможне", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Нефьодов отметил, что за четыре года его работы в МЭРТ удалось создать систему электронных госзакупок ProZorro, систему электронных аукционов "ProZorro.Продажи", обеспечить рост на 16 мест в рейтинге Doing Business, запустить малую приватизацию, реформировать систему госнадзора и инспекций, а также отменить советские ГОСТы и провести 7 "дерегуляционных Кабминов". Также были запущены портал координации международной технической помощи (МТП) в Украине ProAID и портал с финансовыми данными о госпредприятия ProZvit.

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала правительству назначить Нефьодова главой Государственной таможенной службы по итогам заключительного этапа конкурса 26 июня.

5 июля Кабинет министров Украины уволил Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой ГТС.