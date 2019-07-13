"Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти

Новости Бизнеса: "Укртранснефть" начала транспортировку нефти, прибывшей накануне из США.

АО "Укртранснефть" начала транспортировку американской нефти на Кременчугский НПЗ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня, 13 июля, АО "Укртранснефть" после проверки качественных показателей начало прием в нефтетранспортную систему нефти сорта Bakken, которую в конце прошлой недели доставили танкером из США для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Как указано, после подтверждения соответствия показателей сырья, "Укртранснефть" начала прием нефти для дальнейшей ее транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" на мощности Кременчугского НПЗ.

Напомним, 6 июля на нефтяном терминале Одесского порта начали выгружать первую в истории Украины партию нефти из США.