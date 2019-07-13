Зубко рассказал, как сократить потребление газа в 2 раза

Новости Бизнеса: В Минрегионе рассказали о способах сокращения потребления газа в Украине за счет программ энергоэффективности.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что потребление газа можно уменьшить с помощью программ энергоэффективности в многоэтажках.

Об этом он заявил в прямом эфире радио "НВ", сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Сейчас страна потребляет 18 миллиардов кубов газа, а практически можем уменьшить эту цифру до 9. Каким образом? Разработанная нами маршрутная карта очень проста. Программа "теплые кредиты", которая софинансирует только оплату строительных материалов, окон, дверей, радиаторов и газовых котлов останется в основном работать для частного сектора. А по многоэтажному сектору - нам надо двигаться к эффективной экономии каждой вложенной копейки. И это уже вопрос государственного учреждения "Фонд энергоэффективности", - отметил Зубко.

Он сообщил, что в понедельник было подписано соглашение между Фондом энергоэффективности и Международной финансовой корпорацией (IFC), которая дает старт финансированию программ энергоэффективности в многоквартирных жилых домах, в которых созданы ОСМД.

"Ключевой клиент Фонда энергоэффективности - это многоэтажный дом, где управление общей собственностью осуществляется управляющим или ОСМД. Почему он? Потому что, к сожалению, именно эти домохозяйства находятся под монопольным влиянием теплоснабжающих компаний, и им крайне необходимо уменьшать свое энергопотребление. Вместе с нашими международными партнерами Фондом энергоэффективности утверждена грантовая политика, которая предусматривает софинансирование от 20 до 50% на проведение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках. Минимально - это установление ИТР, максимально - это полная тепломодернизация дома с заменой инженерных сетей. Цель модернизации и реновации - повышение качества потребления, в том числе возможность получать качественную температуру и услуги. Это также ведет к увеличению стоимости жилья до 20-25%. И, самое главное, особенно если мы говорим о старом жилищном фонде, мы увеличиваем продолжительность жизни дома. Эту историю модернизации жилья прошли многие страны", - рассказал Зубко.

Ранее сообщалось, национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 10,4%.