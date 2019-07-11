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Монополия Газпрома на рынке ЕС увеличивает стоимость газа на 25%

Монополия Газпрома на рынке ЕС увеличивает стоимость газа на 25%
14:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Если бы "Газпром" не злоупотреблял своей монополией на европейском рынке, то импортный газ в Украине был бы на 25% дешевле.

Если бы российский монополист "Газпром" не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке газа, то в Украине импортное голубое топливо было бы на 25% дешевле.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"В нашей жалобе в Еврокомиссию мы подробно объясняем, как "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением (монополией) на европейском рынке. Если бы "Газпром" этого не делал, то в Украине бы импортный газ был дешевле как раз примерно на те же 25%", - написал он.

При этом Витренко добавил, что также сохранился бы транзит газа через Украину.

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Кроме того, топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что визиты в Москву сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" народного депутата Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука могут свидетельствовать о попытке помочь российской стороне не отдавать Украине долг "Газпрома".

"Газпром" задолжал "Нафтогазу" уже почти 3 миллиарда долларов. В пересчете на каждую украинскую семью - это примерно 200 долларов. Действия Медведчука и Бойко могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь "Газпрому" эти деньги нам не отдавать", - пояснил он.

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По словам Витренко, таким образом эти политики "своими действиями фактически могут помогать "Газпрому" злоупотреблять своим монопольным положением".

"Чтобы отвлечь от себя обвинения в пособничестве оккупантам, чтобы не быть виновными в потере транзита и высоких ценах на импортный газ, Медведчук и Бойко должны по крайней мере публично призвать российскую сторону заплатить нам долг в 3 миллиарда долларов и устранить все злоупотребления монопольным положением", - добавил исполнительный директор НАК.

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Газ, Газпром, ЕС, Нафтогаз, Монополия, Европейский рынок.
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