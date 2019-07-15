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"Нафтогаз" пересчитал цену на газ для населения

"Нафтогаз" пересчитал цену на газ для населения
12:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" в июле снизит цену газа для населения на 11,7%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июле.

В соответствии с постановлением правительства от 5 июня, она составит 4905,67 грн за 1 тыс. куб. м, что на 11,7% меньше по сравнению с июнем, сообщила пресс-служба компании.

"Таким образом, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку). По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%", - сказано в сообщении.

При этом в компании отметили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза или горгаза.

"Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - добавили в компании.

"Нафтогаз" отметил, что это второе подряд снижение стоимости газа компанией, так в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3%, по сравнению с маем.

В компании напомнили, что постановление правительства №485 предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по спецобязательствам для населения анализирует четыре показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года; компания выбирает из них самую низкую.

"Наименьшей оказалась цена на Украинской энергетической бирже – по ней и была определена стоимость газа на июль", - отметили в "Нафтогазе".

Гройсман: "Нафтогаз" может закачать в хранилища 20 млрд кубов по приемлемой цене

Как сообщалось ранее, в июне "Нафтогаз Украины" снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам на 7,3% - до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.

5 июня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал компанию "Нафтогаз Украины" "ненасытным монополистом" из-за того, что компания устанавливает цены на газ для населения выше рыночного уровня. В связи с этим правительство приняло решение, которое обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения до уровня менее 8 тыс. грн за тыс. куб. м.

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Газ, Нафтогаз, Цена на газ.
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