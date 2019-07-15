Гройсман: "Нафтогаз" может закачать в хранилища 20 млрд кубов по приемлемой цене

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман: "Нафтогаз Украины" может закачать по нормальной цене в хранилища около 20 млрд кубов газа.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная компания "Нафтогаз Украины" имеет все возможности закачать по приемлемой цене в украинские хранилища не менее 20 млрд кубометров, которые можно будет использовать в осенне-зимний период и не повышать цену для потребителей, сообщил сайт правительственного портала.

"Что важно: чтобы они закачали 20 млрд кубов по этой цене, и тогда на следующий отопительный период не нужно будет увеличивать цену", - сказал Гройсман.

По его словам, в августе-сентябре цена на газ так же будет оптимальной. Гройсман напомнил, что третий месяц подряд в Украине снижается цена на газ.

Благодаря вовремя принятым решением правительства, НАК был вынужден снизить цену на газ для украинских потребителей, и продолжает эту тенденцию, отметил премьер.